Юные пензенские регбисты отправятся на турнир в Казань Спорт

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области, в состав которой вошли 15 воспитанников центра спортивной подготовки региона, примет участие в IV турнире по регби «Первенство Regbist.ru» в Казани 25–29 января.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации ЦСП, в первый день состязаний пензенские регбисты встретятся со сборной Казани, а во второй — с представителями Калининградской области.

Также среди участников турнира — регбисты из Санкт-Петербурга, Курска, Кемеровской и Липецкой областей.

Финальные игры и церемония награждения пройдут 29 января.

Помимо соревнований, на 25 и 26 января намечены мастер-классы под руководством тренера по регби Виталия Сорокина.