Юноши из Пензы поборются за победу в III туре первенства России по водному поло Спорт

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Пензенская команда поборется за победу в третьем туре первенства России по водному поло, который начнется в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в городе «Спутнике» в предстоящий четверг, 26 января.

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Соперниками юношей на домашних соревнованиях станут пять команд — из городов Кириши, Руза, Чехов и Севастополь, а также из Татарстана.

Честь Пензенской области будут отстаивать 13 воспитанников пензенской областной СДЮСШОР под руководством тренера Вадима Карташова.

В состав команды вошли Илья Еремин, Валерий Прокаданов, Сергей Алешков, Дан Барченков, Роман Нога, Денис Кожевников, Андрей Васильев, Роман Майборода, Иван Коточков, Даниил Данилин, Александр Кутырев, Никита Баранов и Михаил Доброскок.

В 11.00 в первый день соревнований состоится встреча между командами Рузы и Киришей. В 12.15 сыграют сборные Татарстана и Севастополя. В 13.30 за победу поборются игроки из Пензы и Чехова.

В пятницу, 27 января, в 11.00 состоится встреча ватерполистов из Киришей и Чехова, в 12.15 — Рузы и Татарстана, а в 13.30 — Севастополя и Пензы.

На следующий день в в 11.00 сыграют команды Татарстана и Чехова, в 12.15 — Севастополя и Киришей, а в 13.30 — Пензы и Рузы.