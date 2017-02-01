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Игрок пензенского «Дизеля» вновь отличился на Всемирной универсиаде

12:30 | 01.02.2017 | Спорт

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Игрок пензенского хоккейного клуба «Дизель» Александр Тарасов в составе сборной России забросил шайбу в ворота сборной Латвии во втором матче Всемирной зимней универсиады в среду, 1 февраля.

Игрок пензенского «Дизеля» вновь отличился на Всемирной универсиаде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу сборной России. Отличились Роман Кудинов, Андрей Алексеев, Даниил Ильин, Артем Осипов и Никита Сироткин, оформивший дубль.

За сборную Латвии единственный гол забил Олафс Аплокс.

Следующий матч мужская студенческая сборная РФ проведет 3 февраля против сборной Японии, информирует пресс-служба Федерации хоккея России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в матче против сборной Южной Кореи Александр Тарасов забросил 13-ю шайбу.
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