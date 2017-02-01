Игрок пензенского «Дизеля» вновь отличился на Всемирной универсиаде Спорт Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Игрок пензенского хоккейного клуба «Дизель» Александр Тарасов в составе сборной России забросил шайбу в ворота сборной Латвии во втором матче Всемирной зимней универсиады в среду, 1 февраля. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу сборной России. Отличились Роман Кудинов, Андрей Алексеев, Даниил Ильин, Артем Осипов и Никита Сироткин, оформивший дубль. За сборную Латвии единственный гол забил Олафс Аплокс. Следующий матч мужская студенческая сборная РФ проведет 3 февраля против сборной Японии, информирует пресс-служба Федерации хоккея России. Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в матче против сборной Южной Кореи Александр Тарасов забросил 13-ю шайбу. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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