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В матче с «Рубином» все пошло не так с самого начала — наставник «Дизеля»

09:42 | 04.02.2017 | Спорт

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Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Игра с тюменским «Рубином», состоявшаяся вечером в минувшую пятницу, 3 февраля, стала складываться для пензенского «Дизеля» не лучшим образом с самого начала. Такое мнение высказал главный тренер «Дизеля» Сергей Лопушанский, комментируя встречу, завершившуюся поражением пензенцев со счетом 1:3.

В матче с «Рубином» все пошло не так с самого начала — наставник «Дизеля»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все пошло не так с самого начала матча. Мы проиграли практически все единоборства, микродуэли. Соперник нас опережал на половину корпуса практически во всех игровых эпизодах. Это и стало провалом в самом дебюте очного противостояния», — сказал наставник.

Он добавил, что все три гола в ворота «Дизеля» стали следствием ряда грубейших ошибок ряда игроков, имена которых он при этом называть не стал.

«Но у меня появились сомнения, хотят ли они и дальше оставаться в составе пензенского клуба. Руки не опускаем. Битва за плей-офф продолжается. […] У нас осталось всего пять матчей. Один состоится дома, и четыре проведем на выезде», — пояснил Сергей Лопушанский.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам 45 матчей «Дизель» заработал 66 очков и расположился на 17 строчке турнирной таблицы. Следующую встречу пензенский клуб проведет с курганским «Зауральем» в предстоящее воскресенье, 5 февраля, в 17.00.
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