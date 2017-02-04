Яна Смердова подала заявку в IAAF на индивидуальный допуск к международным стартам Спорт

Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Яна Смердова из Пензенской области в числе 33 легкоатлетов подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических ассоциаций (IAAF) на индивидуальный допуск к международным стартам. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

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Яна Смердова, которой в предстоящий вторник, 7 февраля, исполнится 19 лет, является воспитанницей центра спортивной подготовки Пензенской области.

В сентябре 2016 года девушка завоевала «серебро» Кубка России по спортивной ходьбе на дистанции 10 км. До этого она стала второй на чемпионате России на этой же дистанции.

Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.