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В Пензенской области назначат ответственного за борьбу с допингом

14:56 | 10.02.2017 | Спорт

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Должностное лицо, ответственное за работу по предотвращению употребления допинга, будет назначено в Пензенской области. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство в ходе 41-й сессии Заксобрания региона в пятницу, 10 февраля.

В Пензенской области назначат ответственного за борьбу с допингом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, наличие такого специалиста является обязательным с учетом последних изменений в федеральном законодательстве.

По его словам, на реализацию законопроекта не потребуется дополнительных средств из регионального бюджета.

«У нас был тренер, который попал в немецкий фильм компании ARD за распространение запрещенных средств, [Юрий] Гордеев, которому запретили работать в спорте. У нас каждый год 1–2 человека попадаются на применении запрещенных средств. Тема актуальна, а полномочий у нас не было», — отметил он.

В итоге законопроект был поддержан депутатами единогласно.

Таким образом, внесены изменения в ст. 6.2 закона «О физической культуре и спорте в Пензенской области», в которой перечислены полномочия исполнительного органа госвласти региона, уполномоченного в сфере физкультуры и спорта.

Текст статьи дополнен абзацем: «определение должностного лица, ответственного за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской aнтидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации».

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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