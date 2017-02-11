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В Пензе представители власти стали участниками гонки «Лыжня России»

13:36 | 11.02.2017 | Спорт

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Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Представители власти, профессиональные спортсмены, воспитанники ДЮСШ и любители активного образа жизни приняли участие в XXXV открытой всероссийской массовой гонке «Лыжня России», которая состоялась на стадионе «Снежинка» в Пензе в субботу, 11 февраля.

В Пензе представители власти стали участниками гонки «Лыжня России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди тех, кто пришел поприветствовать участников мероприятия, были вице-губернатор Валерий Савин, мэр Пензы Виктор Кувайцев, а также министр физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин вышел на старт под номером 705, следующим — под №706 — регистрацию прошел его заместитель Александр Еремкин.

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Главе города Валерию Савельеву был присвоен номер 4203.

Праздничное настроение в лесном массиве создает музыкальное сопровождение. Для участников массовой гонки и зрителей, пришедших поддержать своих родных и близких, работает полевая кухня.

В Пензе всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится с 2006 года. Местами проведения акции в течение ряда лет были Олимпийская аллея, лесной массив Западной поляны и микрорайона Арбеково.
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