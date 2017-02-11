В Пензе «Лыжня России» объединила любителей спорта всех возрастов Спорт

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Разница в возрасте между самым юным и наиболее опытным участниками массовой гонки «Лыжня России», состоявшейся на стадионе «Снежинка» в Пензе в субботу, 11 февраля, составила 80 лет.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете соревнований, среди девочек младше всех оказалась Елизавета Корнилова 2013 года рождения, среди мальчиков — Иван Полканов 2015 года рождения. Также на старт вышли лыжники старше 80 лет — Анастасия Авдонина 1935 года рождения и Николай Ерохин 1936 года рождения.

Среди тех, кто решил преодолеть предложенную дистанцию, было много молодежи — школьников, студентов, представителей разных профессий. Многие приходили целыми семьями.

По признанию ряда взрослых пензенцев, участие в «Лыжне России» стало для них не только доброй традицией, но и возможностью преподать хороший пример собственным детям.

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Как отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе церемонии открытия состязаний, ежегодная гонка является праздником спорта и здоровья.

«Такие мероприятия позволяют пропагандировать здоровый образ жизни и дарят массу положительных эмоций», — подчеркнул он.

По словам председателя Законодательного собрания Пензенской области, секретаря реготделения «Единой России» Валерия Лидина, в лыжной гонке он принимает участие с большим удовольствием, так как увлекается данным видом спорта еще с детства.

«Я каждый выходной стараюсь проходить не меньше 20 км, что позволяет сохранять физическую силу и выносливость», — пояснил он.

По данным администрации Пензы, в этом году участниками массовой гонки «Лыжня России» стали свыше 2 тыс. человек.