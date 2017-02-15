Ремонт 9 теннисных кортов потребовался из-за крайнего износа — заведущий СОК «Семейный» Спорт

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Ремонт покрытия «Хард», которое используется на 9 из 25 кортов спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» в Пензе, потребовался в связи с образованием трещин и отслоением материала.Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заведующий спортивно-оздоровительным комплексом «Семейный» Павел Морозов, комментируя объявленный на портале госзакупок конкурс с начальной ценой в 18 млн. рублей.

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По его словам, ремонт планировалось выполнить еще в 2016 году, но из-за нехватки средств его отложили.

«Когда вскрыли покрытие на трех кортах, выяснилось, что нужно дополнительную стяжку делать, а у нас в смете этого не было. Пришлось нам перенести на этот год», — пояснил собеседник агентства.

По словам Павла Морозова, из-за износа покрытия играть на девяти кортах стало практически невозможно, особенно после дождя, когда оно вздувается.

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«Губернатор [Пензенской области Иван Белозерцев] часто играет здесь. Он сказал, что нужно срочно делать, потому что и народ не ходит на такое покрытие», — отметил заведующий СОК «Семейный».

Вместе с тем Павел Морозов пояснил, что в холодное время года — с середины октября до мая — теннисные площадки не используются.

«Корты особенно популярны вечером. Днем они не так загружены, примерно на 10%», — отметил он.

Заведующий СОК «Семейный» добавил, что 15 млн. рублей на ремонт будут выделены из бюджета, а 3 млн. из собственных средств учреждения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», открытый конкурс на выполнение капитального ремонта девяти теннисных кортов спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» был объявлен на официальном портале госзакупок. Заказчиком капремонта является государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Пензенской области». Начальная (максимальная) цена договора составляет 18 млн. 437 тыс. 300 рублей.