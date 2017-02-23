В Пензе объявлен конкурс на лучший талисман Спартакиады пенсионеров России Спорт

Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявило конкурс талисманов IV Спартакиады пенсионеров России, которую регион примет в 2017 году.

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«Художественное изображение эмблемы, предложенное большинством участников конкурса, станет талисманом спартакиады. Тот, кто предложит его первым, станет победителем», — говорится в описании условий творческого состязания, которое приводится на сайте ведомства.

В нем отмечается, что талисман должен олицетворять здоровье, силу духа, мудрость и долголетие.

Прием конкурсных работ продлится до 15 марта.

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Спартакиада пенсионеров России проводится ежегодно. Программа включает в себя состязания по настольному теннису, плаванию, пулевой стрельбе, дартсу, легкой атлетике и игровую комбинированную эстафету.

К участию допускаются женщины в возрасте 55 лет и старше, а также мужчины 60 лет и старше.

Предполагается, что мероприятие соберет более 600 человек из 65 регионов.

Точная дата проведения соревнований пока неизвестна.