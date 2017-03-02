Кузнецов, Захаров, Бажина и Белова выступят на международных соревнованиях в Китае Спорт

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Члены сборной России Евгений Кузнецов, Илья Захаров, Надежда Бажина и Валерия Белова, выступающие за Пензенскую область, примут участие в первом этапе Мировой серии по прыжкам в воду, которая стартует в Пекине в предстоящую пятницу, 3 марта.

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При этом Евгений Кузнецов и Илья Захаров возглавят сборную страны. Они будут отстаивать честь России в индивидуальных и синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Надежда Бажина поборется за победу в индивидуальных прыжках, а также в паре с Кристиной Ильиных в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Кроме того, в паре с Сергеем Назиным она выступит в категории «Микст. Трамплин».

Валерия Белова в паре с Юлией Тимошининой выступит в индивидуальных и синхронных прыжках с вышки.