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В Пензе пройдут соревнования по фигурному катанию «Весенние ласточки»

08:31 | 09.03.2017 | Спорт

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Открытое личное первенство Пензы по фигурному катанию на коньках «Весенние ласточки» пройдет на базе дворца спорта «Рубин» с 12 по 14 марта.

В Пензе пройдут соревнования по фигурному катанию «Весенние ласточки»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Турнир проводится по одиночному катанию в семи возрастных группах: среди спортсменов, выступающих в категории Юный фигурист», обладателей III, II и I юношеских разрядов, II и I спортивных разрядов, а также кандидатов в мастера спорта.

Как ожидается, 12 марта состоятся заезд участников и заседание судейской коллегии.

13 марта с утра будут организованы тренировки. В 9.35 в рамках соревнований на лед выйдут первые фигуристы. Завершатся прокаты около 18.00.

14 марта соревнования будут проводиться с 9.30 до 13.00, сообщается на сайте пензенской областной федерации фигурного катания на коньках.
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