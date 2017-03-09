В Пензе пройдут соревнования по фигурному катанию «Весенние ласточки» Спорт

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Открытое личное первенство Пензы по фигурному катанию на коньках «Весенние ласточки» пройдет на базе дворца спорта «Рубин» с 12 по 14 марта.

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Турнир проводится по одиночному катанию в семи возрастных группах: среди спортсменов, выступающих в категории Юный фигурист», обладателей III, II и I юношеских разрядов, II и I спортивных разрядов, а также кандидатов в мастера спорта.

Как ожидается, 12 марта состоятся заезд участников и заседание судейской коллегии.

13 марта с утра будут организованы тренировки. В 9.35 в рамках соревнований на лед выйдут первые фигуристы. Завершатся прокаты около 18.00.

14 марта соревнования будут проводиться с 9.30 до 13.00, сообщается на сайте пензенской областной федерации фигурного катания на коньках.