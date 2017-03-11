11:54:42 Суббота, 11 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Визит губернатора Ивана Белозерцева на ППО ЭВТ. Пенза, 10 марта 2017 г.

Захаров и Кузнецов не смогли завоевать медали в индивидуальных прыжках в Китае

11:45 | 11.03.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Илья Захаров и Евгений Кузнецов, выступающие за Пензенскую область, не смогли завоевать медалей в индивидуальных прыжках в воду с 3-метрового трамплина на втором этапе Мировой серии в Гуанчжоу.

Захаров и Кузнецов не смогли завоевать медали в индивидуальных прыжках в Китае. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, Илья Захаров стал шестым, набрав 495,85 балла, а Евгений Кузнецов ― восьмым, заработав 462 балла.

Первое место занял Си Сии из Китая ― 556,2 балла, второе ― Джек Логер из Великобритании ― 529,05 балла, а третье ― Цао Юань из Китая ― 519,80 балла.

Также без медалей осталась Надежда Бажина, выступавшая в миксте в паре с Виктором Минибаевым. Они показали шестой результат, получив 301,2 балла, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».
Актуальное
Читайте также
Алексей Этков победил в конкурсе профмастерства среди руководителей подразделений УМВД В Сурске вор украл из дома газовые баллоны, стиральную машинку и 20 метров кабеля
В Пензе пройдет первенство области по плаванию В Пензе конференция «Старт в науку» пройдет 27 марта
Случаи нападения на таксистов в Пензе в последнее время участились — Радик Музафяров В Пензе отработали порядок проведения поисково-спасательных работ при ДТП
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама