Захаров и Кузнецов не смогли завоевать медали в индивидуальных прыжках в Китае

Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Илья Захаров и Евгений Кузнецов, выступающие за Пензенскую область, не смогли завоевать медалей в индивидуальных прыжках в воду с 3-метрового трамплина на втором этапе Мировой серии в Гуанчжоу.
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Так, Илья Захаров стал шестым, набрав 495,85 балла, а Евгений Кузнецов ― восьмым, заработав 462 балла.
Первое место занял Си Сии из Китая ― 556,2 балла, второе ― Джек Логер из Великобритании ― 529,05 балла, а третье ― Цао Юань из Китая ― 519,80 балла.
Также без медалей осталась Надежда Бажина, выступавшая в миксте в паре с Виктором Минибаевым. Они показали шестой результат, получив 301,2 балла, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».
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