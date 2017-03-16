В Пензе «Лагуна-УОР» поборется за выход в полуфинал ЧР Спорт

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Второй четвертьфинальный матч между «Лагуной-УОР» и «Снежаной-Котельники», победитель которого выйдет в полуфинал чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, пройдет в Пензе в предстоящую субботу, 18 марта.

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В первой игре, состоявшейся в Котельниках, победу одержали соперницы пензенских футболисток со счетом 3:1. Чтобы пробиться в полуфинал турнира, представительницам «Лагуны-УОР» в Пензе необходимо одержать победу с большой разницей забитых и пропущенных мячей.

По словам капитана «Лагуны-УОР» Ксении Ольковой, команда надеется на поддержку болельщиков.

«Мы очень рассчитываем, что во втором матче четвертьфинала, который мы проводим дома, вы станете шестым полевым игроком на площадке и поможете нам продолжить борьбу за победу в чемпионате России. Мы в свою очередь постараемся вас порадовать хорошей игрой и оправдать надежды!» — сказала она, обращаясь к болельщикам.