14:10:31 Четверг, 16 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

В Пензе «Лагуна-УОР» поборется за выход в полуфинал ЧР

13:12 | 16.03.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Второй четвертьфинальный матч между «Лагуной-УОР» и «Снежаной-Котельники», победитель которого выйдет в полуфинал чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, пройдет в Пензе в предстоящую субботу, 18 марта.

В Пензе «Лагуна-УОР» поборется за выход в полуфинал ЧР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первой игре, состоявшейся в Котельниках, победу одержали соперницы пензенских футболисток со счетом 3:1. Чтобы пробиться в полуфинал турнира, представительницам «Лагуны-УОР» в Пензе необходимо одержать победу с большой разницей забитых и пропущенных мячей.

По словам капитана «Лагуны-УОР» Ксении Ольковой, команда надеется на поддержку болельщиков.

«Мы очень рассчитываем, что во втором матче четвертьфинала, который мы проводим дома, вы станете шестым полевым игроком на площадке и поможете нам продолжить борьбу за победу в чемпионате России. Мы в свою очередь постараемся вас порадовать хорошей игрой и оправдать надежды!» — сказала она, обращаясь к болельщикам.

Как сообщает пресс-служба клуба, любители мини-футбола смогут посмотреть прямую трансляцию матча на портале YouTube.
Актуальное
Читайте также
Прием заявок на областной конкурс «Мир заповедной природы» продлится до 24 марта Мошенники выманили у пензенского пенсионера 73 тыс. рублей, пообещав компенсацию
В Пензе пройдет фестиваль «Добрый мир любимых книг» В Пензе на Пасху на обед в церковь пригласят 500 человек из неблагополучных семей
Инвестор из Самары планирует вложить средства в введение в севооборот земель под Мокшаном В Заречном мужчина оштрафован за экстремистский ролик в соцсети
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама