Контракт с тренерским штабом пензенского «Дизеля» продлевать не будут Спорт

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Контракт с тренерским штабом пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиги, решено не продлевать. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

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«В четверг, 16 марта, состоялось заседание совета хоккейного клуба «Дизель», на котором было принято не продлевать контракты с главным тренером Сергеем Лопушанским, старшим тренером Андреем Агаповым и тренером Валерием Кукушкиным», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что работа тренерского штаба признана неудовлетворительной в связи с невыполнением поставленных задач в сезоне 2016–2017 годов.

«В ближайшее время будет представлен новый главный тренер хоккейного клуба «Дизель», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пензенский «Дизель» занял по итогам регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги 2016–2017 годов 19 место и не прошел в плей-офф.

Всего за сезон команда провела 50 матчей, из которых 21 выиграла и в 29 уступила. Хоккеисты «Дизеля» забросили 119 шайб, пропустив в свои ворота 133.