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Через такие победы, как над «Снежаной», рождается характер — наставник «Лагуны»

09:12 | 19.03.2017 | Спорт

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Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Именно через такие непростые победы, как над «Снежаной-Котельники», когда пензенская «Лагуна-УОР» выиграла со счетом 3:0 и вышла в полуфинал чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, рождается характер игроков. Такое мнение высказал наставник «Лагуны-УОР» Юрий Новиков, комментируя состоявшийся матч.

Через такие победы, как над «Снежаной», рождается характер — наставник «Лагуны». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Победа нам далась очень напряженно. Команда «Снежана» тоже изучала игру, которую она выиграла дома, и те, которые были раньше. Было видно, что соперники не отсиживались в обороне, шли в атаку, создавали моменты — в первом тайме мяч дважды попадал в штангу. Тяжелая игра была, тяжелая победа», — отметил наставник.

Он подчеркнул, что по итогам встречи не имеет претензий ни к кому из футболисток.

«Все боролись, бились. Были нереализованные моменты как у «Снежаны», так и у «Лагуны» — у нас даже побольше чуть-чуть таких моментов. Вот так победа и дается — и чем она тяжелее, тем ценнее. Я думаю, что игра всем понравилась, и через такие победы рождается характер», — сказал Юрий Новиков.

Главный тренер команды выразил благодарность болельщикам, пришедшим поддержать «Лагуну-УОР».

«Безусловно, болельщиков становится больше. И сегодня я это тоже отметил. Наверное, это связано с тем, что это матчи плей-офф. Большое всем спасибо, что пришли и поддержали нас», — обратился он к любителям футбола.

Говоря о предстоящих матчах с «Авророй», Юрий Новиков отметил, что команда из Санкт-Петербурга — очень сильный соперник.

«В ее составе много членов сборной России. И после поражения в Кубке страны она сейчас как раненый зверь. Я думаю, что сейчас они горят желанием на любом сопернике отыграться, взять реванш. Поэтому я думаю, что будут очень тяжелые матчи и для них, и для нас. Но мы постараемся дать бой!» — цитирует наставника пресс-служба клуба «Лагуна-УОР».
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