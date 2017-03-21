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Пензенский самбист предложил активизировать взаимодействие власти и ветеранов спорта

19:04 | 21.03.2017 | Спорт

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Ветеран пензенского самбо Владимир Мешков, обратившийся к губернатору Ивану Белозерцеву в ходе приема граждан, предложил создать в региональном Минспорте структуру, которая отвечала бы за взаимодействие с людьми, на протяжении многих лет защищавшими честь региона на соревнованиях различного уровня.

Пензенский самбист предложил активизировать взаимодействие власти и ветеранов спорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы, самбисты, выступаем на чемпионатах ветеранов, прославляя Пензенскую область. В 2011 и 2012 годах выигрывали чемпионаты мира. Нам бы очень хотелось более тесно взаимодействовать с властью, чтобы быстрее решать возникающие проблемные вопросы — и в борьбе, и в хоккее, и в лыжном спорте», — пояснил он.

Губернатор эту идею поддержал.

«У нас при Минспорте есть общественный совет. Делегируйте туда человека, который будет представлять интересы ветеранов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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