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Анастасия Фесикова выступит на I этапе Кубка России по плаванию

18:00 | 23.03.2017 | Спорт

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Анастасия Фесикова, выступающая за Пензенскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, примет участие в первом этапе Кубка России по плаванию, который пройдет в Обнинске с 25 по 27 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в администрации центра спортивной подготовки Пензенской области.

Анастасия Фесикова выступит на I этапе Кубка России по плаванию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ЦСП уточнили, что за три дня будет разыграно 40 комплектов медалей в индивидуальных видах программы.

Второй этап Кубка России состоится в Челябинске с 14 по 16 июня, а финал — в Москве 1 и 2 июля.

Финал Кубка России включен FINA в число квалификационных соревнований на чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года, который пройдет в Будапеште.

При этом главным отборочным стартом для российских пловцов на чемпионат мира является чемпионат России, который состоится в Москве 10–14 апреля.
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