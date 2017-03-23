Анастасия Фесикова выступит на I этапе Кубка России по плаванию Спорт

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Анастасия Фесикова, выступающая за Пензенскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, примет участие в первом этапе Кубка России по плаванию, который пройдет в Обнинске с 25 по 27 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в администрации центра спортивной подготовки Пензенской области.

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В ЦСП уточнили, что за три дня будет разыграно 40 комплектов медалей в индивидуальных видах программы.

Второй этап Кубка России состоится в Челябинске с 14 по 16 июня, а финал — в Москве 1 и 2 июля.

Финал Кубка России включен FINA в число квалификационных соревнований на чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года, который пройдет в Будапеште.

При этом главным отборочным стартом для российских пловцов на чемпионат мира является чемпионат России, который состоится в Москве 10–14 апреля.