Пензенская «Лагуна-УОР» поборется за «бронзу» ЧР по мини-футболу Спорт

Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» поборется за третье место чемпионата России по мини-футболу среди женских команд.

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Участники финала определились по итогам матчей, состоявшихся в минувшую субботу, 1 апреля.

Матч между «Авророй» и «Лагуной-УОР» завершился ничейным счетом — 1:1. Ранее команда из Санкт-Петербурга разгромила соперниц в Пензе. Таким образом, она получила путевку в финал.

Во второй встрече победу отпраздновала команда «Торпедо-МАМИ», обыгравшая «Запсибколледж» — 4:3. Первый матч между командами завершился с результатом 2:3. За счет большего количества забитых голов на выезде москвички и пробились в финал.

Матчи за титул чемпиона России, а также за третье место будут сыграны 22 и 28 апреля.