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Игорь Пывин нацелен поднять уровень пензенского футбола

15:03 | 06.04.2017 | Спорт

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Наставник «Зенита» Игорь Пывин, приступивший к работе в команде в начале 2017 года, считает, что администрация клуба, тренерский состав и игроки общими усилиями могут вывести пензенский футбол на новый уровень.

Игорь Пывин нацелен поднять уровень пензенского футбола

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы должны все вместе, сообща работать», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в городской администрации в четверг, 6 апреля.

Игорь Пывин добавил, что для достижения поставленной задачи необходимо, чтобы начинающие футболисты уже с юного возраста были мотивированы попасть в профессиональный клуб и добиваться высоких результатов.

По его словам, самоотверженность спортсменов также поможет привлечь болельщиков на трибуны.

«Бывают игры, в которых команда проигрывает, но ей в укор ничего не поставишь в плане самоотдачи. Когда зрители видят, что люди проиграли какой-то бой, какую-то игру, но есть самоотдача хорошая, можно сказать, на равных проиграли, никогда не осудят», — подчеркнул главный тренер пензенского «Зенита».
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