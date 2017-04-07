Финальный матч конференции «Запад» чемпионата НМХЛ пройдет в Пензе
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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Финальная встреча «Дизелиста» и «Локо-Юниора» из Ярославля в рамках финальной серии игр конференции «Запад» чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги пройдет в Пензе в предстоящее воскресенье, 9 апреля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В четвертой встрече, состоявшейся в Ярославле в четверг, 6 апреля, победителя конференции выявить не удалось — игра завершилась победой «Локо-Юниора», и счет в серии сравнялся — 2:2.
За «Дизелист» шайбы забросили Максим Забулика и Владислав Волков.
В составе ярославской команды отличились Павел Кудрявцев, Иван Романов, Игорь Зенчиков, Владислав Рыбаков, Николай Коваленко и Артем Кокшаров.
Матч завершился со счетом 6:2.