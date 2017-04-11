21:26:04 Вторник, 11 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытая тренировка хоккейного клуба «Дизель». Пенза, 11 апреля 2017 г.

В Пензе пройдет муниципальный этап спартакиады пенсионеров

16:52 | 11.04.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Муниципальный этап Спартакиады пенсионеров России пройдет в Пензе 12 и 14 апреля.

В Пензе пройдет муниципальный этап спартакиады пенсионеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте госпорткомитета, предусмотрены соревнования по плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам и дартсу.

12 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» состоятся соревнования по плаванию, а 14 апреля во дворце спорта «Рубин» — по остальным направлениям.

В турнирах могут принять участие женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Спортсменам необходимо иметь медицинский допуск.

По итогам муниципального этапа будет сформирована сборная команда, которая представит Пензу на областном этапе спартакиады в августе.
Актуальное
Читайте также
В теплицах Пензенской области собран первый урожай томатов Регбисты из 9 городов соберутся в Пензе на турнире памяти Вадима Дин-Ислямова
Коллеги из регионов заинтересовались опытом Пензенской области по снижению смертности Реконструкция пензенского спорткомплекса «Зенит» к ЧМ-2018 идет с отставанием от графика
В Железнодорожном районе состоялась встреча с председателями садоводческих товариществ Житель Пензы подозревается в краже колес из помещения СТО
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама