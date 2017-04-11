В Пензе пройдет муниципальный этап спартакиады пенсионеров Спорт Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Муниципальный этап Спартакиады пенсионеров России пройдет в Пензе 12 и 14 апреля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщается на сайте госпорткомитета, предусмотрены соревнования по плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам и дартсу. 12 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» состоятся соревнования по плаванию, а 14 апреля во дворце спорта «Рубин» — по остальным направлениям. В турнирах могут принять участие женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Спортсменам необходимо иметь медицинский допуск. По итогам муниципального этапа будет сформирована сборная команда, которая представит Пензу на областном этапе спартакиады в августе. Нашли ошибку в тексте?

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