Пензенская «Лагуна» поборется не за «бронзу», а за «золото» чемпионата России Спорт

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский клуб «Лагуна-УОР», который до настоящего времени мог претендовать лишь на «бронзу» чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, получил шанс завоевать «золото».

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Решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза от 17 апреля 2017 года результат полуфинального матча пензенского клуба с «Авророй» аннулирован. Команде из Санкт-Петербурга присуждено поражение со счетом 0:5, а «Лагуне-УОР» — победа с результатом 5:0.

Основанием стало неправомерное участие в ответном полуфинальном матче в Санкт-Петербурге дисквалифицированного игрока «Авроры» Елизаветы Никитиной.

Таким образом, по сумме двух встреч счет становится 5:2 в пользу пензенской команды. В финале она сыграет со столичным «Торпедо-МАМИ».

«Аврора» оспорит бронзовые медали с тюменским «Запсибколледжем».

По окончании заседания комиссии состоялась повторная жеребьевка решающих матчей. Согласно ее результатам, «Лагуна-УОР» проведет первую игру дома 22 апреля, а ответную встречи — в гостях 28 апреля.

Точные даты матчей за третье место станут известны в ближайшее время, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.