00:00:55 Вторник, 18 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенская «Лагуна» поборется не за «бронзу», а за «золото» чемпионата России

19:10 | 17.04.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский клуб «Лагуна-УОР», который до настоящего времени мог претендовать лишь на «бронзу» чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, получил шанс завоевать «золото».

Пензенская «Лагуна» поборется не за «бронзу», а за «золото» чемпионата России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза от 17 апреля 2017 года результат полуфинального матча пензенского клуба с «Авророй» аннулирован. Команде из Санкт-Петербурга присуждено поражение со счетом 0:5, а «Лагуне-УОР» — победа с результатом 5:0.

Основанием стало неправомерное участие в ответном полуфинальном матче в Санкт-Петербурге дисквалифицированного игрока «Авроры» Елизаветы Никитиной.

Таким образом, по сумме двух встреч счет становится 5:2 в пользу пензенской команды. В финале она сыграет со столичным «Торпедо-МАМИ».

«Аврора» оспорит бронзовые медали с тюменским «Запсибколледжем».

По окончании заседания комиссии состоялась повторная жеребьевка решающих матчей. Согласно ее результатам, «Лагуна-УОР» проведет первую игру дома 22 апреля, а ответную встречи — в гостях 28 апреля.

Точные даты матчей за третье место станут известны в ближайшее время, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.
Актуальное
Читайте также
В Пензе сотрудницу образовательной организации заподозрили в краже В Пензе в торговой точке выявлена немаркированная табачная продукция
Экс-глава администрации Евлашево осуждена за мошенничество и покушение на дачу взятки Студенты сдали более 17 литров крови для больных гемофилией
В Пензе Борис Шигин презентует новый сборник стихов и песенный альбом «По алфавиту» Газоснабжение нескольких домов на улице Новоказанской в Пензе приостановят 26 апреля
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама