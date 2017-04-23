В Пензе «Лагуна-УОР» крупно проиграла в первом финальном матче ЧР Спорт

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» уступила столичному «Торпедо-МАМИ» со счетом 1:6 в первом финальном матче чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, состоявшемся на домашней площадке в минувшую субботу, 22 апреля.

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Соперницы в город на Суре приехали с целым автобусом болельщиков, которые сразу же стали активно начали поддерживать свою команду.

Начало матча прошло в равной борьбе. Было видно, что оба клуба проявляли осторожность, боясь допустить ошибку.

Счет на 5-й минуте встречи открыла представительница «Торпедо-МАМИ» Павлина Бородина, вовремя оказавшаяся в нужном месте. Голкипер «Лагуны» Мария Сурнина парировала первый удар соперника, но не удержала мяч, который отскочил к Павлине Бородиной. Она свой шанс не упустила, отправив мяч в пустые ворота — 0:1.

В середине первого тайма у ворот хозяек вновь произошла подобная ситуация, однако Мария Сурнина все сделала правильно. Чуть позже хороший шанс забить был у Лианы Юхаевой, однако мяч пролетел мимо.

Главный тренер «Лагуны-УОР» Юрий Новиков взял тайм-аут, после которого его подопечные стали действовать более активно. Оксана Антонова, Лиана Юхаева и Мария Крупина создали немало опасных моментов, но вратарь и защитники «Торпедо-МАМИ» оборонялись надежно.

На 14-й минуте встречи удача улыбнулась пензенским футболисткам, и Мария Крупина сравняла счет — 1:1.

Затем после розыгрыша углового Татьяна Дерипаско вовремя подставила ногу и отправила мяч в ворота своей бывшей команды, выведя вперед нынешнюю — 1:2.

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Начало второго тайма осталось за «Лагуной-УОР». Ирина Родькина, Лиана Юхаева и Александра Чернова не раз мощно и опасно били по воротам «Торпедо-МАМИ», но мяч либо пролетал в нескольких сантиметрах мимо цели, либо вратарь отлично отбивала удары.

Постепенно гости перехватили инициативу.

На 32-й минуте Зинаида Четвернина забила гол в пустые ворота. Следом за ней дубль оформила Олеся Воробей, дважды с интервалом в минуту огорчившая Мария Сурнину. За 5 минут до окончания матча «Лагуна-УОР» перешла на игру в большинстве, однако переломить ход игры команде не удалось. Гости же на 39-й минуте отметились еще одним голом в исполнении Елены Меркуловой — 1:6.

Как сообщает пресс-служба пензенской команды, второй поединок финальной серии состоится в Москве в пятницу, 28 апреля.