В Пензе спартакиаду допризывной молодежи впервые проведут на площади Ленина Спорт

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Площадь имени В.И. Ленина в центре Пензы впервые станет местом проведения ежегодной спартакиады допризывной молодежи. Об этом сообщил министр физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский.

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«Все районы участвуют. Это финальные соревнования. Мы ее впервые проведем на площади Ленина», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Министр уточнил, что спартакиада состоится 4 и 5 мая.

Григорий Кабельский добавил, что также в первой декаде мая пройдут легкоатлетические эстафеты: областная — в Бессоновском районе 6 мая, а также городская — в Пензе в День Победы.