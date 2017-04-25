В Пензе 100 команд примут участие в эстафете в честь Дня Победы Спорт

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. 100 команд, в состав которых входят 2 тыс. человек, примут участие в ежегодной легкоатлетической эстафете в Пензе в День Победы, 9 мая. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что в этом году состязания будут проводиться в 71-й раз.

«Маршрут спортивного мероприятия обозначен. Мы готовим, чтобы по этому маршруту было дорожное покрытие в хорошем состоянии», — сказал глава администрации Пензы в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с проведением легкоатлетической эстафеты 9 мая с 8.30 до 16.00 будет прекращено движение на улице Карпинского — от монумента воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы до кольца на пересечении с улицей 8 Марта. Также нельзя будет проехать по улице Коммунистической — на участке от улицы Карпинского до улицы Дзержинского, по улице Луначарского — от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы.