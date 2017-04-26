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В Нижнем Ломове ФОКу с ледовым полем планируется присвоить имя Василия Бочкарева

17:44 | 26.04.2017 | Спорт

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Законопроект о присвоении имени экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева муниципальному автономному учреждению Нижнеломовского района «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем «Черемушки» будет рассмотрен на сессии Заксобрания региона, которая состоится в пятницу, 28 апреля.

В Нижнем Ломове ФОКу с ледовым полем планируется присвоить имя Василия Бочкарева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий законопроект внесен в областной парламент главой региона Иваном Белозерцевым.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

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Присвоение имени Василия Бочкарева новому ФОКу в Нижнеломовском районе является символичным, так как это малая родина бывшего губернатора — он родился в селе Ива 29 апреля 1949 года.

Кроме того, во время его губернаторства в Пензенской области были построены многие спортобъекты, в их числе — дворцы спорта «Буртасы» и «Олимпийский», ледовый комплекс «Золотая шайба», дворец водного спорта «Сура», а также многочисленные ФОКи и бассейны.

Василий Бочкарев скончался после тяжелой продолжительной болезни 22 июня 2016 года. На тот момент он являлся членом Совета Федерации.
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