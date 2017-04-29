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Пензенская «Лагуна-УОР» завоевала «серебро» ЧР по мини-футболу

09:13 | 29.04.2017 | Спорт

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Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» стала серебряным призером чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги.

Пензенская «Лагуна-УОР» завоевала «серебро» ЧР по мини-футболу

Фото: Amfr.ru

Решающий матч она провела на выезде с «Торпедо-МАМИ». В упорной борьбе выиграть не удалось ни одной из команд — встреча завершилась ничьей с результатом 2:2.

С учетом ранее одержанной победы в Пензе команда «Торпедо-МАМИ» впервые в истории клуба завоевала титул чемпиона.

Комментируя состоявшийся матч и сезон в целом, президент пензенской «Лагуны-УОР» Виталий Антонов отметил, что ситуация по сравнению с прошлым годом постепенно выправляется.

«Если мы заняли второе место, я считаю, это нормально», — сказал он.

Виталий Антонов добавил, что клуб ставит перед собой задачи на будущее и намерен приложить все усилия для их выполнения.

«На месте сидеть не собираемся. Времени до начала нового сезона остается мало. Будем надеяться, что совсем скоро «Лагуна-УОР» предстанет более мастеровитой, более боевой командой. Постараемся исключить все ошибки уже завершившегося сезона 2016–2017 и будем двигаться только вперед. Другого варианта у «Лагуны-УОР» нет», — цитирует президента клуба пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.
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