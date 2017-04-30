В Пензе прошел Кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу Спорт

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Представители 24 регионов приняли участие в Кубке городов России по фитнесу и бодибилдингу, который прошел в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую субботу, 29 апреля.

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В начале состязаний, которые длились более 4 часов, к участникам обратился министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Он отметил, что организованное в Пензе мероприятие побудит зрителей задуматься о возможностях человеческого организма и красоте тела, а также, возможно, послужит стимулом для пересмотра своего образа жизни.

«У нас десятки фитнес-залов, в том числе и в нашем городе, тысячи человек занимаются этим направлением. Многие занимаются, но немногие выходят на сцену и показывают красоту тела, участвуют в соревнованиях», — сказал он.

Выступления спортсменов проходили в пяти категориях — «Юниоры», «Фигура», «Атлетик», «Тонед» и «Бодибилдинг». При этом самые зрелищные ждали гостей в конце.

В каждой из номинаций участникам предстояло выступать вместе, выполняя команды судей — эта часть называется позирование. Затем они показывали сольную произвольную программу под музыку.

Категория «Юниоры» стала самой немногочисленной. Здесь участвовали четыре человека. Победителем стал Иван Трошин из Тольятти. Пензенец Алексей Шишин занял четвертое место.

В номинации «Фигура» победила Юлия Глазычева из Тамбова, а пензенская спортсменка Елена Кутузова стала пятой.

«Золото» в категории «Атлетик» завоевал Павел Федоров из Самары, «серебро» — пензенец Александр Приезжев, а «бронзу» — Александр Дерловский из Тамбова.

В женской категории «Тонед» победила жительница Пензы Евгения Денисова. Ей уступили Дарья Ружинкова из Самары и Мария Борисова из Пензы.

Первое и второе места в номинации «Бодибилдинг» заняли пензенцы Евгений Игнатьев и Сергей Нетесанов соответственно. На третьем расположился Петр Артамонов из Самары.