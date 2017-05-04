В Пензе 8 мая пройдет футбольный турнир, посвященный Дню Победы Спорт

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Турнир, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и открытию летнего футбольного сезона, пройдет на стадионе «Первомайский» в Пензе в понедельник, 8 мая.

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Участие в соревнованиях примут команды, возраст спортсменов в которых не меньше 17 лет.

Турнир будет проводится по системе выбывания после одного поражения. Время игры составит два тайма по 10 минут без перерыва со сменой ворот.

В финале время игрового отрезка будет увеличено до 15 минут.

При ничейном результате победитель определяется по лучшему результату в эстафете, которая пройдет перед началом игр.

Заявки на участие в турнире будут приниматься непосредственно в день соревнований.