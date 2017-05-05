Александр Гришаев поручил ввести в эксплуатацию три теннисных корта на «Семейном» до июня Спорт

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев поручил подрядной организации ввести в эксплуатацию три теннисных корта спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» после капитального ремонта до 1 июня.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

В ходе совещания, состоявшегося на объекте в пятницу, 5 мая, министр также призвал завершить бетонирование этих кортов до 15 мая.

Кроме того, глава регионального Минстроя обратил внимание подрядной организации на неудовлетворительное выполнение работ по снятию слоя покрытия «хард» на трех кортах, а также необходимость увеличения числа рабочих.

В настоящее время слой покрытия «хард» снят со всех девяти кортов, проводятся работы по укладке арматуры, сообщает пресс-служба Минстроя Пензенской области.