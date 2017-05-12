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Максим Борисов из «Дизелиста» признан лучшим вратарем сезона

15:16 | 12.05.2017 | Спорт

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Вратарь пензенской команды «Дизелист» признан лучшим голкипером первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2016–2017 годов.

Максим Борисов из «Дизелиста» признан лучшим вратарем сезона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В минувшем сезоне он провел 34 игры, в 11 из которых не пропустил ни одной шайбы. За это время в его ворота смогли забросить 41 шайбу. Его коэффициент надежности составил 1,36.

Лучшим снайпером признан нападающий команды «Горняк» из Учалов Герман Мурашов, забивший 34 гола в 61 игре.

Форвард той же команды Павел Пищальников признан лучшим бомбардиром — за 54 игры он набрал 83 очка.

Среди защитников не было равных игроку «Дмитрова» Дмитрию Мячеву. Его показатель полезности составил +55. Он заработал 47 очков за 53 игры.

Самым ценным игроком плей-офф признан защитник «Горняка» Александр Алентьев. В 13 играх он набрал 4 очка, а его показатель полезности равен +13, сообщается на сайте НМХЛ.
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