Пензенский дзюдоист занял первое место на всероссийских соревнованиях в Магадане Спорт

Пенза, 14 мая 2017. PenzaNews. Пензенский дзюдоист Роман Кулыгин занял первое место в весовой категории до 50 кг на всероссийских соревнованиях среди юношей до 18 лет, которые состоялись в Магадане в минувшую субботу, 13 мая.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, в Магадан прибыли свыше 300 участников, а также известные специалисты, которые проводят мастер-классы для тренеров и спортсменов.

«14 мая пензенским дзюдоистам предстоит выйти на татами в рамках открытого областного турнира «Праздник дзюдо» среди юношей 11‒14 лет. Борьбу за победу будут вести более 35 команд из городов России и ближнего зарубежья», ― добавил собеседник агентства.