Иван Белозерцев наградил футболисток пензенской «Лагуны-УОР» Спорт

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарности и благодарственные письма игрокам мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР», которые завоевали серебряные медали чемпионата России среди женских команд Высшей лиги.

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В начале встречи министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский напомнил, что «Лагуна-УОР» пять раз становилась чемпионом России и является шестикратным обладателем Кубка России.

Обращаясь к футболисткам губернатор Иван Белозерцев выразил им благодарность.

«Любая победа […] — это всегда позиционирование нашего региона. Где бы вы ни были», — подчеркнул глава региона.

Он также выразил готовность оказать всю возможную поддержку «Лагуне-УОР».

«Я понимаю, что спорт вашего уровня — это большая самоотдача, большие тренировки, огромная нагрузка. […] Для того, чтобы побеждать, надо много работать», — отметил Иван Белозерцев, после чего состоялась церемония награждения.

Благодарственных письм губернатора удостоены Оксана Антонова, Анастасия Белкова, Мария Крупина, Анастасия Куприянова, Ксения Олькова, Оксана Пегова, Алина Пронькина, Ирина Родькина, Мария Самойлова, Екатерина Самойлова, Мария Сурнина, Ольга Тигина, Александра Чернова и Анна Яллякова. Лиане Юхаевой вручили благодарность губернатора.

Также спортсменкам подарили сертификаты на приобретение инвентаря на 6 тыс. рублей.

Узнав размер сертификата, Иван Белозерцев поручил выдать девушкам и тренеру Юрию Новикову по 50 тыс. рублей.

«Найдем эти средства, люди работали, трудились. […] Это будет справедливо», — подчеркнул губернатор.

Также к игрокам «Лагуны-УОР» обратился председатель региональной федерации футбола Александр Калашников.

«Видел, как вы бились за каждый забитый мяч. За каждый пропущенный гол старались ответить таким же голом. И меня поражает ваше чувство воли, силы воли, спортивной злости, особенно мастерство», — отметил он.

Капитан команды Ксения Олькова в ответном слове поблагодарила руководство области и спонсоров за поддержку.

«Мы всегда ощущаем поддержку, что вы всегда с нами рядом», — отметила спортсменка.

В завершение мероприятия капитан вручила Ивану Белозерцеву и гендиректору ООО «Азия Цемент» Айнуре Кыпчакбаевой мяч с автографами игроков, шарф с символикой «Лагуны-УОР» и серебряные медали чемпионата России.