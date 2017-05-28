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Губернатор, спикер парламента, мэр и глава города присоединились к велопараду в Пензе

14:53 | 28.05.2017 | Спорт

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Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев в числе почетных гостей приняли участие в велопараде, который состоялся в рамках всероссийской акции в воскресенье, 28 мая.

Губернатор, спикер парламента, мэр и глава города присоединились к велопараду в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

По данным пресс-службы областного правительства, в целом к мероприятию присоединились около 1 тыс. человек.

Общая протяженность маршрута составила примерно 5 км.

Перед началом заезда представители власти поздравили 77-летнего Владимира Хлебушкина, велосипед которого был отмечен в номинации «Ретро».

«Это прекрасно, что у нас столько поклонников велоспорта, что люди пришли на велопарад целыми семьями», — отметил губернатор Иван Белозерцев, отмечая большой интерес к мероприятию.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что велосипед не только позволяет получать необходимую организму физическую нагрузку, но и является альтернативным видом транспорта, который в Год экологии набирает особую популярность.

По окончании заезда состоялась лотерея, в ходе которой среди участников были разыграны ценные призы.
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