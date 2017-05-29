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Пензенская «Империя» обыграла «Самару» в стартовом матче Кубка России по регби

08:51 | 29.05.2017 | Спорт

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Пензенская «Империя» обыграла «Самару» в выездном матче 1/8 финала Кубка России по регби, который состоялся в минувшее воскресенье, 28 мая.

Пензенская «Империя» обыграла «Самару» в стартовом матче Кубка России по регби

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Уже на 4-й минуте встречи «Империя» открыла счет — автором первой попытки стал Николай Савин. Через три минуты, благодаря попытке в исполнении Никиты Сботова, регбисты из Пензы увеличили отрыв — 0:10.

К концу первого тайма счет стал 10:30. Отличились Павел Кураев, Никита Попков и Ринат Тимербулатов.

Во втором игровом отрезке «Империя» вновь взяла игру под контроль — очки пензенской команде принесли Евгений Калмаков, Дмитрий Горбунков, Павел Кураев, Ринат Тимербулатов и Никита Красиков.

Игрокам «Самары» удалось отличиться трижды за матч.

Встреча завершилась со счетом 13:63. «Империя» одержала уверенную победу и вышла в четвертьфинал Кубка России по регби, сообщает пресс-служба клуба.
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