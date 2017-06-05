Полина Хонина из Пензы завоевала три «золота» на этапе мирового Челлендж Кубка в Испании Спорт

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Полина Хонина, выступающая за Пензенскую область, завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом и булавами, а также в личном многоборье на этапе мирового Челлендж Кубка по художественной гимнастике, который завершился в Испании в минувшее воскресенье, 4 июня.

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В упражнении с булавой гимнастка набрала 18,050 балла.

Второе место заняла Анастасия Сердюкова из Узбекистана, получившая 16,600 балла, а третье — представительница Украины Виктория Мазур с результатом 16,400 балла.

В упражнении с мячом Полина Хонина заработала 18,400 балла.

Второй стала россиянка Екатерина Селезнева, выступление которой жюри оценило в 18,050 балла. Третье место заняла Алина Гарнашко из Белоруссии с результатом 18,000 баллов.