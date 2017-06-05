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Игорь Пывин покинул пост главного тренера пензенского «Зенита»

11:09 | 05.06.2017 | Спорт

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Главный тренер пензенского футбольного клуба «Зенит» Игорь Пывин покинул занимаемый пост. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-атташе команды Николай Шумилин.

Игорь Пывин покинул пост главного тренера пензенского «Зенита»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У него истек срок контракта», — пояснил собеседник агентства.

По словам Николая Шумилина, ожидается, что решение о назначении нового наставника будет принято в ближайшее время.

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Игорь Пывин был назначен главным тренером пензенского «Зенита» в феврале 2017 года. На тот момент клуб занимал предпоследнее — 12 место — в турнирной таблице первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

Под руководством Игоря Пывина «Зенит» играл в весенней части турнира. Команда провела девять матчей, в пяти из которых одержала победу.

Несмотря на то, что «Зенит» по количеству набранных очков по итогам сезона 2016–2017 годов остался на предпоследнем месте, по итогам весенней части первенства он стал лидером турнирной таблицы.
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