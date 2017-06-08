В Пензенской области больные по рекомендации врача смогут бесплатно посещать бассейн Спорт

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Пациенты, которым по медицинским показаниям рекомендованы занятия плаванием, получат возможность посещать бассейны Пензенской области на особых условиях. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.

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«Вчера мы с Минздравом [Пензенской области] договорились о следующем. У нас появляется новый проект. Они подключают огромное количество врачей, […] и тем пациентам, которые к ним приходят с сердечно-сосудистыми болезнями, заболеваниями спины и так далее, где врач может дать рекомендацию в приеме таблеток, уколов, физиопроцедур, им будет рекомендовано плавание», — сказал министр в ходе заседания коллегии ведомства, состоявшегося на базе училища олимпийского резерва региона в четверг, 8 июня.

Григорий Кабельский добавил, что в будущем к этой работе планируется подключить тренажерные и фитнес-залы.

«Договорились, что первое занятие будет бесплатным, а потом каждое десятое занятие, если человек начнет регулярно ходить, поправлять свое здоровье, тоже будет бесплатным. В результате, мы считаем, что от 30%, а, может быть, и до 50% в ваших бассейнах увеличатся платные услуги», — пояснил Григорий Кабельский, обращаясь к руководителям спортобъектов.