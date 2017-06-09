В мэрии Пензы прошла встреча с теннисистами Спорт

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Встреча главы администрации Пензы Виктора Кувайцева со спортсменами и тренерами, которые вносят большой вклад в развитие настольного тенниса, состоялась в мэрии в пятницу, 9 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ваши успешные выступления вызывают гордость и восхищение. Спасибо за то, что своими достижениями прославляете наш город. Благодаря таким ярким победам Пенза становится все более узнаваемой», — сказал Виктор Кувайцев в ходе чествования спортсменов.

Глава администрации города отметил, что муниципалитет и дальше будет поддерживать и развивать настольный теннис.

Отдельную благодарность он выразил тренеру сборной ДЮСШ №6, которая стала серебряным призером командного чемпионата Федерации настольного тенниса России сезона 2016–2017 года среди мужских команд Высшей лиги «А», Андрею Ныркову, подчеркнув, что наставник вкладывает в работу душу.

Благодарственные письма главы администрации города Пензы были вручены членам сборной ДЮСШ №6 Денису Медведеву, Вячеславу Горбунову и Николаю Маркелову, их тренеру-преподавателю Андрею Ныркову, президенту федерации настольного тенниса Пензенской области Борису Дрякину, вице-президенту Валерию Плахуте, директору детско-юношеской спортивной школы №6 Владимиру Антонову и ректору Пензенского государственного аграрного университета Олегу Кухареву.

В качестве ответного шага представители федерации настольного тенниса Пензенской области вручили Виктору Кувайцеву символическую ракетку «Спортивная доблесть» и теннисные мячи с чемпионата мира 2010 года, сообщает пресс-служба городской администрации.