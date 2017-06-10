Евгений Алферов перешел из пензенского «Зенита» в футбольный клуб «Химки» Спорт

Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. 22-летний Евгений Алферов, выступавший в сезоне 2016–2017 годов за пензенский «Зенит», подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Химки» из Московской области.

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Как сообщается на сайте команды, защитник стал вторым новичком в период текущего межсезонья.

Воспитанник СДЮСШОР и академии санкт-петербургского «Зенита» начал профессиональный путь с молодежного состава «сине-бело-голубых», за который в общей сложности сыграл чуть менее 20 матчей.

Затем он попробовал свои силы на профессиональном уровне на берегах Невы в составе второй команды, за которую был заявлен в течение двух сезонов подряд.

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После Санкт-Петербурга переехал в Тулу, где провел 28 матчей за молодежный состав «Арсенала» и впервые в карьере записал на свой счет сразу три гола.

Из Тулы Евгений Алферов перебрался в Пензу, где за 2 года провел за «Зенит» 31 игру и отметился четырьмя забитыми мячами.

Кроме того, в 2013 году спортсмен выступал в составе юношеской сборной России, вместе с которой принял участие в двух международных турнирах — в Словакии и Японии.

Также он представлял Санкт-Петербург в сборной Северо-Запада в турнире первенства России среди команд субъектов РФ и межрегиональных объединений федераций футбола РФС, с которой завоевал «золото» и получил звание кандидата в мастера спорта.