Газонную траву на футбольном поле пензенского «Зенита» начнут сажать на следующей неделе Спорт

Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Газонную траву на футбольном поле стадиона «Зенит» в Пензе, который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира 2018 года, следует начать сажать на следующей неделе. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев в ходе инспекционного визита на объект в субботу, 10 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

Во время знакомства с ходом реконструкции начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Магомед Агамагомедов сообщил, что МУП «Пензгорстройзаказчик» продолжает выполнять работы в соответствии с муниципальным контрактом.

По его словам, к настоящему времени завершено устройство сетей наружного электроснабжения, газопровода низкого давления, дождевой канализации, монолитных стен подвала административного здания, а также фундаментов под мачты освещения, под трансформаторную подстанцию, контрольно-пропускной пункт, трибуны, навесы и скамейки запасных.

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«Подготовлено основание поля с натуральным покрытием для засева газонной травой. Будут использованы семена мятлика лугового и райграса пастбищного. При устройстве плодородного слоя будет применяться растительная смесь — песок, торф и чернозем», — сказал Магомед Агамагомедов.

В свою очередь Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что работы следует провести на самом высоком уровне.

«Футбольное поле должно соответствовать всем необходимым требованиям FIFA и рекомендациями министерства спорта РФ», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.