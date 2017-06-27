Пензенские гимнасты завоевали еще девять медалей на Спартакиаде учащихся России Спорт

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Представители Пензенской области завоевали девять медалей различного достоинства в отдельных видах многоборья на VIII летней Спартакиаде учащихся России по спортивной гимнастике в финальный день соревнований, завершившихся в Краснодаре в минувший понедельник, 26 июня.

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Среди юношей по программе первого разряда Валентин Бесхмельницын занял первое место на брусьях и перекладине, а также второе — в вольных упражнениях и на коне-махе.

Владислав Лукьянов завоевал золотую медаль в вольных упражнениях и бронзовую — на кольцах.

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Алексей Лунев стал вторым в опорном прыжке и третьим на перекладине по программе кандидатов в мастера спорта.

Среди девушек по программе первого разряда Ангелина Косынкина завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке.

Таким образом, за все дни соревнований сборная Пензенской области завоевала 12 медалей — пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые, сообщает пресс-служба пензенской областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.