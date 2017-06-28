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Под Пензой впервые прошел турнир по рыбной ловле среди сотрудников регионального УФСИН

08:55 | 28.06.2017 | Спорт

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку среди сотрудников управления ФСИН России по Пензенской области впервые прошли в Бессоновском районе.

Под Пензой впервые прошел турнир по рыбной ловле среди сотрудников регионального УФСИН

Фото: 58.fsin.su

Турнир, который предполагается сделать ежегодным, был посвящен памяти бывшего сотрудника отдела спецназначения, кандидата в мастера спорта Александра Павлова.

Борьбу за призовые места в трех возрастных категориях вели 36 человек.

Состязания проходили в один тур продолжительностью 2,5 часа. Лов рыбы осуществлялся на удочку с одним крючком. Каждый из участников занял индивидуальный сектор в соответствии с жеребьевкой.

В общем зачете победила команда колонии №8, вторыми стали бойцы отдела специального назначения, а бронзовые медали выиграли представители колонии №1.

В личном первенстве среди мужчин победу одержал Евгений Кривулин из колонии №8.

Среди женщин лучший результат показала Наталья Миронова из колонии №5.

В категории «Дети» равных не оказалось Маргарите Макаричевой, сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.
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