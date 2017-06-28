Под Пензой впервые прошел турнир по рыбной ловле среди сотрудников регионального УФСИН Спорт Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку среди сотрудников управления ФСИН России по Пензенской области впервые прошли в Бессоновском районе. Фото: 58.fsin.su Турнир, который предполагается сделать ежегодным, был посвящен памяти бывшего сотрудника отдела спецназначения, кандидата в мастера спорта Александра Павлова. Борьбу за призовые места в трех возрастных категориях вели 36 человек. Состязания проходили в один тур продолжительностью 2,5 часа. Лов рыбы осуществлялся на удочку с одним крючком. Каждый из участников занял индивидуальный сектор в соответствии с жеребьевкой. В общем зачете победила команда колонии №8, вторыми стали бойцы отдела специального назначения, а бронзовые медали выиграли представители колонии №1. В личном первенстве среди мужчин победу одержал Евгений Кривулин из колонии №8. Среди женщин лучший результат показала Наталья Миронова из колонии №5. В категории «Дети» равных не оказалось Маргарите Макаричевой, сообщает пресс-служба регионального УФСИН России. Нашли ошибку в тексте?

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