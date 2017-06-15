Артем Куликов стал главным тренером пензенского «Зенита» Спорт

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. 37-летний Артем Куликов стал главным тренером пензенского футбольного клуба «Зенит», выступающего в первенстве России среди команд второго дивизиона зоны «Центр». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-атташе команды Николай Шумилин в понедельник, 3 июля.

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Он уточнил, что контракт с новым наставником заключен на 1 год.

«Он заявлен за нашу команду с 30 июня», — пояснил собеседник агентства.

Николай Шумилин отметил, что ближайшим матчем для Артема Куликова как главного тренера «Зенита» станет игра с саратовским «Соколом», которую пензенский клуб проведет на выезде в предстоящий вторник, 4 июля.

«14 июля состоится первая игра на Кубок России с Мордовией, но где — в Саранске или Пензе — пока неизвестно», — добавил он.

Артем Куликов имеет звание кандидата в мастера спорта.

В 2005 году окончил Камскую государственную академию физкультуры, спорта и туризма.

В разные годы выступал за клубы Астрахани, Москвы, Орла, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Краснодара.

С 2008 года занимается тренерской деятельностью. Имеет тренерскую лицензию категории «А».

15 июня 2017 года был представлен главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву в качестве кандидата на должность наставника «Зенита».