Пензенские школьники вернулись из водного похода по Хопру Спорт

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Учащиеся пензенской областной станции юных туристов вернулись из водного похода по реке Хопер, который проходил с 30 июня по 6 июля.

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Многодневный категорийный поход под руководством Павла Зелепугина и Александра Горина стал итоговым мероприятием для воспитанников объединения «Юные туристы-водники» в рамках подготовки к спортивно-туристскому лагерю Приволжского федерального округа «Туриада-2018».

Маршрут на катамаранах проходил через село Куракино, рабочий поселок Беково до села Перевесинка Саратовской области.

Участники похода прошли 154 км. По пути следования школьники отрабатывали управление катамараном и каяком, а также закрепили навыки установки бивака и приготовления пищи в условиях автономного существования.

Кроме того, на маршруте велась большая исследовательская работа — дети занимались изучением флоры и фауны района прохождения и ближе знакомились с историей Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.