«Империя» в Пензе обыграла «Нарвскую заставу» со счетом 28:8 Спорт

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Пензенская «Империя» одержала победу над «Нарвской заставой» из Санкт-Петербурга в домашнем матче чемпионата России по регби среди команд Премьер-лиги, выступающих в дивизионе «Б».

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Игра началась с активных атакующих действий гостей, поэтому «Империя» была вынуждена обороняться и остановить атаку «Нарвской заставы» только с нарушением правил. Более того, хозяева сразу же остались в меньшинстве — желтую карточку получил Ринат Тимербулатов.

Постепенно пензенцы перехватили инициативу. Никита Сботов был точен при ударе по воротам, и счет стал 3:0.

На это «Нарвская застава» ответила стремительной атакой, которая завершилась попыткой, но она не была засчитана, поскольку по ходу атаки гости допустили игру вперед.

Ответ «Империи» последовал незамедлительно. Команда провела быструю атаку, и Денис Носачев положил первую попытку в этом матче. Никита Сботов, пробивая реализацию, попал в штангу — 8:0. Чуть позже еще одна многофазовая атака хозяев закончилась попыткой по центру, автором которой стал Андрей Голищев. На сей раз Никита Сботов был точен, увеличив отрыв в счете до 15:0.

Некоторое время спустя все тот же Никита Сботов точно пробил штрафной по воротам, доведя результат до 18:0, а потом воспользовался ошибкой гостей при ловле мяча, поймав его с отскока и беспрепятственно убежав в зачетку. Гости смогли заблокировать реализацию — 23:0.

Автором четвертой, бонусной, попытки «Империи» стал Никита Красиков, приземливший мяч в край зачетки после очередной многофазовой атаки. Взявший на себя обязанности бьющего Павел Кураев не смог попасть реализацию из сложной позиции. Счет стал 28:0, и на этом команды отправились на перерыв.

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Во втором тайме «Нарвская застава» продемонстрировала настоящий бойцовский характер. Задачу гостям немного упростили и хозяева. Были проведены замены, на поле вышли молодые спортсмены, и игра постепенно выровнялась.

Представители команды из Санкт-Петербурга сумели «размочить» счет. Они вывели Сергея Гресева на ударную позицию, и он точно пробил дроп-гол, сделав результат 28:3.

Вплоть до последней минуты матча результативных действий больше не последовало.

На последней минуте очередная атака «Нарвской заставы» увенчалась успехом. Пензенская команда осталась в меньшинстве, и хозяева смогли разыграть лишнего на краю. Автором попытки стал Владимир Бегель. Реализация была неточной, и финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Империи» с результатом 28:8.

Таким образом, «Империя» одержала победу, заработав бонусное очко за четыре попытки в матче.

Следующие три встречи чемпионата России по регби команда проведет в Санкт-Петербурге. 21 и 23 июля «Империя» встретится с «Буревестником», а 25 июля — с «Нарвской заставой», сообщает пресс-служба клуба.