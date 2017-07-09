17:02:13 Воскресенье, 9 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Роман Ларин предпочел университет в Пензе столичным вузам

15:43 | 09.07.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. 19-летний мастер спорта международного класса по плаванию Роман Ларин, окончивший школу №225 в Заречном, решил продолжить учебу в Пензенском государственном университете.

Роман Ларин предпочел университет в Пензе столичным вузам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Юноша подал в приемную комиссию документы для поступления в институт физической культуры и спорта ПГУ, хотя у него была возможность сделать выбор в пользу университетов Москвы и Санкт-Петербурга.

«Сдал ЕГЭ хорошо, на достойные баллы. Готовился самостоятельно, без помощи репетиторов», — пояснил Роман Ларин.

Он уточнил, что намерен получить высшее образование по специальности «Физическая культура».

«Мне нравится работать с детьми, и я не исключаю, что в будущем буду тренером. У меня уже была подобная практика в летнем лагере», — цитирует спортсмена пресс-служба вуза.

Ларин Роман Дмитриевич родился 18 марта 1998 года.

Бронзовый призер чемпионата России и победитель первенства страны 2014 года, обладатель «бронзы» Спартакиады молодежи России – 2014. Бронзовый призер первенства России, победитель и бронзовый призер I Европейских игр, а также победитель первенства мира 2015 года.

Вошел в состав сборной России по плаванию для участия в 29-й Всемирной летней универсиаде, которая пройдет в Тайбэе с 19 по 30 августа 2017 года.

Глава пензенского Минспорта Григорий Кабельский назвал Романа Ларина в числе кандидатов на участие в Олимпиаде-2020.
Актуальное
Читайте также
Квартира дома №55 в Сурске признана подлежащей капремонту Глава пензенского Минсельхоза поздравил работников рыбопромышленной отрасли с праздником
Нетрезвый пензенец воспользовался чужим велосипедом для возвращения из Засечного домой «Империя» в Пензе обыграла «Нарвскую заставу» со счетом 28:8
Валерий Лидин пожелал работникам почты успехов и благополучия В Пензенской области рейды по водоемам проводят даже в прохладную погоду
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама