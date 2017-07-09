Роман Ларин предпочел университет в Пензе столичным вузам Спорт

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. 19-летний мастер спорта международного класса по плаванию Роман Ларин, окончивший школу №225 в Заречном, решил продолжить учебу в Пензенском государственном университете.

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Юноша подал в приемную комиссию документы для поступления в институт физической культуры и спорта ПГУ, хотя у него была возможность сделать выбор в пользу университетов Москвы и Санкт-Петербурга.

«Сдал ЕГЭ хорошо, на достойные баллы. Готовился самостоятельно, без помощи репетиторов», — пояснил Роман Ларин.

Он уточнил, что намерен получить высшее образование по специальности «Физическая культура».

«Мне нравится работать с детьми, и я не исключаю, что в будущем буду тренером. У меня уже была подобная практика в летнем лагере», — цитирует спортсмена пресс-служба вуза.

Ларин Роман Дмитриевич родился 18 марта 1998 года.

Бронзовый призер чемпионата России и победитель первенства страны 2014 года, обладатель «бронзы» Спартакиады молодежи России – 2014. Бронзовый призер первенства России, победитель и бронзовый призер I Европейских игр, а также победитель первенства мира 2015 года.

Вошел в состав сборной России по плаванию для участия в 29-й Всемирной летней универсиаде, которая пройдет в Тайбэе с 19 по 30 августа 2017 года.

Глава пензенского Минспорта Григорий Кабельский назвал Романа Ларина в числе кандидатов на участие в Олимпиаде-2020.