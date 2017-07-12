Перелеты «Дизеля» в КНР будет оплачивать китайская сторона — Вадим Богацков Спорт

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Перелеты пензенского клуба «Дизель» в город Харбин для встреч с командами из КНР «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» и «Цен Тоу», которые в сезоне 2017–2018 годов впервые участвуют в чемпионате Высшей хоккейной лиги, будет оплачивать китайская сторона. Об этом сообщил исполнительный директор клуба Вадим Богацков.

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«Календарь будет выстроен таким образом, чтобы команды при убытии в Китай находились в [таком] транспортном узле, чтобы были регулярные рейсы до Харбина. У «Дизеля» это будет «Москва — Харбин», — пояснил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 12 июля.

По словам Вадима Богацкова, у команды увеличатся расходы на питание и проживание.

«Но мы это все скомпонуем и во всех этих расходах руку держим на пульсе», — резюмировал он.