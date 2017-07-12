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Пензенский «Дизель» планирует выйти из процедуры банкротства в октябре — Вадим Богацков

16:56 | 12.07.2017 | Спорт

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель», в отношении которого было введено внешнее управление, намерен выйти из процедуры банкротства в октябре. Об этом сообщил исполнительный директор клуба Вадим Богацков.

Пензенский «Дизель» планирует выйти из процедуры банкротства в октябре — Вадим Богацков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работа по выходу клуба из процедуры банкротства не заканчивалась. Как оно [внешнее управление] было введено, постоянно шла работа. На сегодняшний момент проходят выплаты спортсменам для того, чтобы в октябре выйти на мировое соглашение по решению этого вопроса, и клуб вышел из банкротства», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 12 июля.

По словам Вадима Богацкова, в настоящее время долг клуба перед игроками и кредиторами снижен с 62 млн. рублей до 38 млн. рублей.

«Из них уже больше половины тоже погашено. Пока не пройдет юридическая сторона, ликвидированием долга [это] нельзя назвать. Но он погашен», — подчеркнул исполнительный директор «Дизеля».

Вадим Богацков отметил, что погашение задолженности не скажется на бюджете клуба.

«Это другие источники финансирования. Погашение не идет за счет нашей субсидии и привлеченных средств», — пояснил он.
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